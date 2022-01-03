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Kedi ile köpeği o halde görünce telefonuna sarıldı videoya kaydetti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kedi ile köpeği o halde görünce telefonuna sarıldı videoya kaydetti

VAN’ın Erciş ilçesinde besicilik yapan Erdal Bayramhan (37) hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu akşam saatlerinde köpekleri Nazyar'ın yanına sokulmuş kediyi görünce o anları görüntüledi.

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İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Bayramhan, akşam saatlerinde ahırlarını kontrol etmek için evden çıktı.

Bayramhan ahırın kapısında köpekleri 'Nazyar'a yaklaşmış ve yanından ayrılmayan bir kedi olduğunu gördü. Kedi ile köpeğin bu kadar yakın olmasına şaşıran Bayramhan elindeki cep telefonuyla o anları kaydetti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğunu belirten Bayramhan, "Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları tabii ki üşüyor. Ama bunun köpekle, kedi arasında böyle bir bağ oluşturacağını hiç düşünemezdim. İlk görünce çok şaşırdım. Bu bana ilginç gelince hemen cep telefonumu çıkartıp bu görüntüyü çekmeye başladım. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Yılbaşından sonra evimizi ilk ziyaret eden canlı olduğu için bu kedinin adını 'Sürpriz' koydum. Kedi aç olabilir diye yiyecek bıraktım ve oradan ayrıldım" dedi.

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