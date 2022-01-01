Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı o kadına şüpheliler bakın ne demiş?

Eşinin ölmeden önce kavga ettiğini öğrendi

Çevredeki dedikodular üzerine kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi Fatma Anladı, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık kahvehanedeki olaya tanık olan kişiler ile kavga ettiği E.K’nın ifadesine tekrar başvurdu. Alınan ifadelerin ardından savcılık kararıyla Ecevit Anladı'nın cenazesi, defnedildikten 5 gün sonra mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsi ön raporunda ise Anladı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar ve darp izlerinin olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi. Fatma Anladı, 16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ile birlikte kocasının mezarı başına gelerek gözyaşlarını tutamadı.

Kocasının yaşadığı bu olayı İHA muhabirine anlatan Fatma Anladı, kavga sırasında başına şişe ile vurduklarını iddia ederek, aradan 5 gün sonra otopsi için mezarının açıldığını ve ön raporda da başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu söyledi.