Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı o kadına şüpheliler bakın ne demiş?
Kırıkkale'de hayatını kaybeden kocasının 5 gün sonra mezarını açtırarak otopsi yapılmasını sağlayan kadın, eşinin darp neticesinde öldüğünü ortaya çıkardı. Fatma Anladı, zanlıların kendisine susması için para teklif ettiklerini söyledi.
Olay, 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldede lokantacılık yapan Ecevit Anladı, (46) bir kahvehanede E.K. isimli şahıs ile tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu başına sert cisimle darbe alan Ecevit Anladı yaralandı.
Eve gelen Anladı, eşine olayı duyurmak istemedi. Aradan bir gün sonrada evinde yatarken fenalaştı. Yanında bulunan 16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Ardından da annesini arayıp, babasının ağzından ve burnundan kan geldiğini söyledi. Eve gelen sağlık görevlileri Anladı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin ölmeden önce kavga ettiğini öğrendi
Çevredeki dedikodular üzerine kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi Fatma Anladı, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık kahvehanedeki olaya tanık olan kişiler ile kavga ettiği E.K’nın ifadesine tekrar başvurdu. Alınan ifadelerin ardından savcılık kararıyla Ecevit Anladı'nın cenazesi, defnedildikten 5 gün sonra mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsi ön raporunda ise Anladı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar ve darp izlerinin olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi. Fatma Anladı, 16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ile birlikte kocasının mezarı başına gelerek gözyaşlarını tutamadı.
Kocasının yaşadığı bu olayı İHA muhabirine anlatan Fatma Anladı, kavga sırasında başına şişe ile vurduklarını iddia ederek, aradan 5 gün sonra otopsi için mezarının açıldığını ve ön raporda da başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu söyledi.
"Yalnız birisi hapse girdi"
Otopsi sonrası bir kişinin tutuklandığını belirten Anladı, "Akşam eve geldi 'uykum var uyuyacağım başım ağrıyor' dedi, yattı. Öldükten sonra duydum ben kafasına vurup da travma yaşatıp aklını oynattıklarını bilmiyordum. Biri dövmüşler şişeyle vurmuş kafasına. Biri diyor çekyata yatırdı. Hepsi çelişkili ifade veriyor. Şişe ile vurdu diyorlar. Kuzenleri de varmış. 4'ü bir olmuş herhalde tam net bilmiyorum. Yalnız birisi hapse girdi. Erol Karadağ diye şahıs" dedi.