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TÜİK'in önünde enflasyon protestosu!

TÜİK'in önünde enflasyon protestosu!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) protesto etti.

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TÜİK yakınlarında toplanan KESK üyeleri adına yapılan açıklamada, asgari ücretten tüketim malzemelerine, vergi artışlarından trafik cezalarına kadar birçok fiyatın belirlenmesinde TÜİK verilerinin esas alındığı bildirildi.

Gerçek enflasyon rakamlarının TÜİK'in belirlediğinden çok daha fazla olduğu öne sürülen açıklamada, söz konusu rakamların bağımsız kurumlar tarafından açıklanması gerektiği iddia edildi.

Açıklamada yılbaşından itibaren elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamların da geri çekilmesi istendi. Açıklamanın ardından TÜİK'in önüne bırakmalarına izin verilmeyen siyah çelenkle yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Çelengi TÜİK yakınlarına bırakan grup, daha sonra dağıldı.

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