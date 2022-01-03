Merkez Bankası faiz indiriyor piyasada ticari faizler artışta rekor kırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirim yapmasına rağmen ticari kredi faizindeki yükseliş ivmesi devam ediyor.

Abone ol

Ortalama ticari kredi faizi 24 Aralık haftasında 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ticari kredi faizlerindeki yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre ortalama ticari kredi faizleri 24 Aralık haftasında yüzde 23,56 olarak kaydedildi. Böylelikle ticari kredi faizi 19 Temmuz 2019 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

24 Aralık'ta ticari kredi faizlerinde görülen artış da 2,5 yılın en hızlı artışına işaret etti. Buna göre 24 Aralık haftasında ortalama ticari kredi faizi bir önceki haftaya göre 2,65 puan artış kaydetti. Daha önce böyle bir artış 24 Mayıs 2019 haftasında yaşanmıştı.

Son rakamlar ticari kredi faiziyle TCMB'nin politika faizi arasındaki makasın açıldığına da işaret etti. Buna göre iki faiz arasındaki makas 7,56 puana çıktı. TCMB'nin Eylül'de yaptığı faiz indiriminden bu yana ticari kredi faizlerindeki artış 2,61 puan oldu.