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Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kilit vurulmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması talep etmiş!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kilit vurulmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması talep etmiş!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun alışkanlık haline getirdiği kurumları basma şovunun sonuncusu Milli Eğitim Bakanlığı kapısında yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun baskın şovuna MEB'in kapısının zincirle kilitlenmesi damga vurmuştu. O kilidin sırrını Abdulkadir Selvi yazdı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nı basma girişimine bakanlığın demir kapısına zincirle kilit vurulması damga vurmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kilidin takılmasını isteyen kişinin Kılıçdaroğlu'nun koruması olduğunu iddia etti. 

"Kılıçdaroğlu bu tarzına daha ne kadar devam eder, orasını bilmiyorum. Ama bir durum değerlendirmesi yapmasında yarar var. Çünkü bu tür eylemlerle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçeyim derken hızla kendisini kriminalize ediyor" diyen Abdulkadir Selvi şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu!

- Ankara’da herkes bilir. Hele hele Kılıçdaroğlu daha iyi bilir. Yıllarca bürokratlık yaptı. Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek isteyenler, bakanlıktaki bölümden giriş yapar. Kılıçdaroğlu ise Atatürk Bulvarı’ndaki memur girişine geliyor. Tabii onlarca kamera ile. Son olarak o kapıda marjinal sol gruplar eylem yaptığı için o kapılar kapatılmış.

Belgesiz konuşmam, Kılıçdaroğlunun koruması istemiş!

- Şimdi gelelim kapıya kilit vurulmasına. Zaten maksat, o kapının kilitlenip üzerine zincir vurulmasında. Kılıçdaroğlu zincirleri kıra kıra geliyor algısı oluşturulacak ya. Kılıçdaroğlu’nun önünde kameralara açıklama yaptığı kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep ediyor. Belgesiz konuşmam.

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