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Şanlıurfa'da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ŞANLIURFA–Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşanan kazada; Burhan Kılıçer yönetimindeki 55 AAY 036 plakalı otomobil ile Recep C.'nin kullandığı 34 JV 8871 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Burhan Kılıçer, olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G., Recep C., Mustafa Ç. ve Taha El Emin B. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden kazazedelerin yakınları yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi. Şahısları jandarma ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

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