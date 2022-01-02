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Kartal'daki yangında şaşırtan görüntü

Kartal'daki yangında şaşırtan görüntü

İstanbul Kartal'da bir binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerine alarma geçirdi. Alevlerin yükselmesine rağmen çatıdaki işçinin yangını izlemesi görenleri şaşırttı.

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KARTAL'da izolasyon çalışmasının yapıldığı 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çalışan işçi alevlere aldırmadan çatıda bekledi. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın Çatı kısmında izolasyon çalışması yapılırken çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İtfaiye,112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevlere aldırış etmeden bekledi

Gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çalışan işçi alevlere aldırmayarak çatıda beklemeyi sürdürdü. İşçiyi çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

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