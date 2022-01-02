Yargı yeni bölüm neden yok bitti mi bu akşam Yargı yeni bölüm kaçta?

Daha ilk bölümünden Kanal D'nin en çok izlenen dizisi ve sosyal medyanın en çok konuştuğu yapım olan Yargı bu akşam yok mu, Yargı neden yok soruları merak konusu oldu. 2 Ocak Kanal D yayın akışına göre Yargı bu akşam da yayınlanmayacak. Yargı 15. bölüm 9 Ocak pazar akşamı ekrana gelecek. Peki Yargı bu akşam neden yok?

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Pazar günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen Kanal D'nin iddialı yapımı bu akşam da ekrana gelmeyecek. 2 Ocak Kanal D yayın akışına göre Yargı yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin Ceylin Erguvan'ı başarılı oyuncu Pınar Deniz koronavirüs olduğu için çekimler durdu, set bir süre kapandı. Bu nedenle bu akşam Kanal D ekranlarında Yargı'nın 15. yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Yargı yeni bölüm 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.

Başladığı günden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Yargı bu hafta da 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

Ilgaz, Ceylin’i korumak için elinden geleni yaparken Yekta, Ilgaz’ı adam kayırmakla suçluyor. Ilgaz’ın, Ceylin’i korumak için yaptığı hamleler ise adliyede tepki çekiyor. Kızını cezaevine götürürlerken gören Gül, derin bir üzüntü yaşarken anne kızın duygusal anları tanıtımda ön plana çıkıyor. Merdan ve Seda’nın karşılaşması gerilimi yükseltirken Ceylin’in isyanı yürekleri burkuyor. Ilgaz’ın Ceylin’e “Yanındayım ben buradayım, seni seviyorum…” demesinin ardından Ceylin’in gözyaşlarına boğuluşu ve ikilinin sarıldığı anlar herkesi derinden etkileyecek bir bölümün habercisi oluyor.

Yargı 14. Bölümde neler oldu?

Yargı'nın 19 Aralık Pazar günü yayınlanan 14. Bölümde Engin'i öldürmekten gözaltına alınan Ceylin'in, tutuklu yargılanmasına karar veriliyor!

Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir.

Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı, verilen kısa bir sağlık arası sebebiyle 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yeni bölümü ile ekrana gelecek.