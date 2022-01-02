İspanya La Liga'da Getafe lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti

İSPANYA 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta lider Real Madrid'i milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle 1-0 yendi.

Abone ol

İSPANYA 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında oynanan Madrid bölgesi derbisinde Getafe'ye Real Madrid karşısında galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal attı.

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.