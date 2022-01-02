BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karaman'da 'kedi derisi yüzüldü' ihbarına giden ekipler çöpte bakın ne buldu

Karaman'da 'kedi derisi yüzüldü' ihbarına giden ekipler çöpte bakın ne buldu

KARAMAN’da bir vatandaşın 'kedilerin derisini yüzüp çöpe attılar' ihbarına giden polis, inceleme yaptığı çöp konteynerinde tavşan derisi ile karşılaştı.

Abone ol

Olay, Larende Mahallesi 566 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içinde yüzülmüş deriler gördü. Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını düşündü. Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı
2022'nin araç muayene ücretleri belli oldu
2022'nin araç muayene ücretleri belli oldu
İstanbul ve Ankara'da yaşayan bir ailenin fatura masrafı bakın kaç liraya çıktı?
İstanbul ve Ankara'da yaşayan bir ailenin fatura masrafı bakın kaç liraya çıktı?
Masterchef Hasan'ın sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?
Masterchef Hasan'ın sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?
Burcu Önal Ajda Pekkan'ın neyi oluyor akrabalar mı?
Burcu Önal Ajda Pekkan'ın neyi oluyor akrabalar mı?
Tahsin Küçük hamburgercisi nerede Masterchef Tahsin'ın dükkanı nerede?
Tahsin Küçük hamburgercisi nerede Masterchef Tahsin'ın dükkanı nerede?
İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! HDP o başkanı ihraç talebiyle disipline sevk etti
İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! HDP o başkanı ihraç talebiyle disipline sevk etti
 Çılgın aşık, kız arkadaşının babasına ait samanlığı ateşe verdi
 Çılgın aşık, kız arkadaşının babasına ait samanlığı ateşe verdi
Yargı bu akşam yok mu Kanal D yayın akışı 2 Ocak Yargı yeni bölüm
Yargı bu akşam yok mu Kanal D yayın akışı 2 Ocak Yargı yeni bölüm
Lionel Messi koronaya yakalandı! Paris Saint-Germain az önce açıkladı
Lionel Messi koronaya yakalandı! Paris Saint-Germain az önce açıkladı