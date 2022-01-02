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Rize'de karavan Ayder Yaylası karına direnemedi devrildi

Rize'de karavan Ayder Yaylası karına direnemedi devrildi

RİZE'de Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda devrilen karavandaki 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı minibüs karavan, kar yağışı sonrası buzlanmanın da etkisiyle kaydı. 

Devrildikten sonra da kayan karavan, kaldırım ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü yara almazken, eşi Melahat Özdemir yaralandı. Yaralı Özdemir, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karavan da bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

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