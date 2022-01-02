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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, AK Partili milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

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