Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! HDP o başkanı ihraç talebiyle disipline sevk etti

Yılın en başarılı siyasetçisi anketinde kıyasıya yarış var! Erdoğan'ı bakın kim takip ediyor!