Van'da inanılmaz hırsızlık! Okuldan çaldılar

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada Tuşba ilçesindeki bir okuldan çalınan 5 ton 675 kilogram kömürle ilgili şüphelilerin kimlikleri mobese kameraları incelenip tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen kömür ise okul yetkililerine teslim edildi.