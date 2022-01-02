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Ekmeklik buğdaya ve arpaya zam!

Ekmeklik buğdaya ve arpaya zam!

TMO, 2022'nin ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa çıkardığını duyurdu. TMO, piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptığını açıkladı. Böylelikle besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL/tondan satılan arpa fiyatı, ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL/tona, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625-2 bin 675 TL/tondan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225-3 bin 275 TL/tona çıkarıldı.

TMO, ocak ayında yapacağı 1 milyon 220 bin tonluk hububat satışıyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren 'Yem Regülasyon Çalışması' kapsamında satışlara başlanmış, eylül ayı itibariyle de 'Un Regülasyon Çalışması' kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır.

2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2 bin 550 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize, ekmeklik buğday satışlarımız 3 bin 275-3 bin 225 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına, makarnalık buğday satışlarımız 3 bin 950-3 bin 900 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına, mısır satışlarımız 2 bin 950 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) ve büyükbaş yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) yönelik yapılacaktır.

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