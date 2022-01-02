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2022'nin araç muayene ücretleri belli oldu

2022'nin araç muayene ücretleri belli oldu

Yeni yılla beraber motorlu taşıtlar vergisinin yanı sıra araç muayene ücretleri de yükseldi. 2022 yılında yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, uygulamaya girdi.

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Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri TL bazında şöyle:

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

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