İsrail'de hamile bir kadın dünyada hem koronavirüs hem de grip bulaşan ilk flurona vakası oldu

Dünya İsrail'den gelen haberi konuşuyor. Zira İsrail ilk 'flurona' vakasını bildirdi. Çift enfeksiyonun hamile bir kadında görüldüğü açıklandı.

2 yıldır hayatımızda olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürüyor. Son dönemde varyantları ile adından söz ettiren virüs ile ilgili İsrail'den oldukça şaşırtıcı bir haber geldi.

Ülkede ilk 'flurona' vakası açıklandı. Genç bir hamile kadın, dünyada hem Kovid-19 hem de grip bulaşan ilk kişi oldu. İsrail'in Petach Tikva kentindeki Beilinson Hastanesinde iki virüs için de testi pozitif çıkan kadının tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Uzmanlar, her iki virüsün de daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığını görmek için hastayı yakından takip ediyor. Profesör Arnon Vizhnitser, konu ile ilgili ülke basınına yaptığı açıklamalarda, "Geldiği anda kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. İki hastalığın da viral olduğunun altını çizen Vizhnitser, "Her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için nefes almada güçlük yaratırlar" dedi.