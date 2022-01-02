İstanbul Esenyurt'ta 15 saatlik intihar girişimi duyarsız vatandaşların eğlencesi oldu

İSTANBUL Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın 22 katlı binanın 11'inci katındaki intihar girişimi çevredeki duyarsız vatandaşların eğlencesine dönüştü. Uzun süren intihar girişimi sırasında kimisi çekirdek yiyip tezahürat yaptı, kimisi muhabirleri taklit etti, kimisi de şahsın gözüne lazer tuttu. Şahıs, 15 saat sonra polis tarafından kurtarılarak emniyete götürüldü.

Abone ol

İSTANBUL Esenyurt Kıraç’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, 22 katlı binanın 11’nci katındaki balkona çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Şahıs, saatlerce müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Çekirdek yiyip tezahürat yaptılar

Saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı gençlerin çekirdek alarak olayı film izler gibi izleyip tezahürat yapması dikkat çekti.

Balkondan sarkan şahsın gözüne lazer tuttular

Yaşanan olayda bazı duyarsız vatandaşların yaptıkları, kendilerince oyun olan hareketler görenleri şaşkına çevirdi. Şahıs, ikna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya doğru sarktı. Bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş, şahsın gözüne lazer tuttu. Şahsın lazerden etkilenmemesi faciayı önledi.

15 saat sonra balkondan sarkan şahsı polis kurtardı

Balkondaki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşan polis ekipleri şahsı ikna etmeyi başaramadı. 15’inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket ederek şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp balkona aldı. Şahsı sakinleştiren polis ekipleri daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürdü.