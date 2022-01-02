Omicron için hiper bulaşıcılık uyarısı: Maskeyi bir an bile indirmeyin

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, Omicron varyantının bulaşıcılığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten Reiner, çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu kaydetti.

Abone ol

ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Reiner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların artık geçerliliğini yitirmeye başladığını söyledi. Dr. Reiner, eskiden virüslü biriyle 2 metreden kısa bir mesafeden temasınız olursa ya da 15 dakikadan fazla temasta kalırsanız virüsü kapma riskinin bulunduğuna yönelik bilgiler verildiğini söyledi. Reiner, bu bilgilerin artık rafa kalkması gerektiğine dikkat çekti.

"Hiper bulaşıcı bir hale geldi"

Dr. Reiner, Omicron varyantının eskiye oranla 'hiper bulaşıcı bir hale geldiğini' söyledi. Virüslü kişilerle çok kısa süreli bir görüşme, maskeyi çok az indirmek ya da virüslü birinin bindiği asansöre binmek gibi aktivitelerin bulaşa neden olduğu konusunda uyardı. ABD başta olmak üzere dünya genelindeki rekorlar kıran vaka sayılarının nedeninin de Omicron varyantının çok kolay bulaşması olduğu belirtildi.