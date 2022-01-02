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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor

KARADENİZ'de yürütülen arama çalışmalarında görev almak amacıyla yola çıkan ve geçen yıl 7 Ekim günü Filyos Limanı'na demirleyen Yavuz sondaj gemisi ilk seferi için gün sayıyor.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, geçen yıl 7 Ekim günü Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos'a gelmiş ve burada kule montajı için hazırlık çalışmaları başlatılmıştı. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz sondaj gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz sondaj gemisi Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinden sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Kule montajı tamamlanan Yavuz sondaj gemisinin şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz'e açılması bekleniyor. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin Karadeniz'deki çalışmaları sürerken Yavuz sondaj gemisi de bu çalışmalara dahil olacak.

2019'da Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katıldı

Yavuz sondaj gemisi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yaptı. 2018 yılının ekim ayında TPAO envanterine dahil edilen Yavuz sondaj gemisi 2019 yılında Akdeniz'de yürütülen arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine katıldı. Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan Yavuz sondaj gemisi 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

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