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Mesut Özdil kulüp satın alıyor! İşte o takım

Mesut Özdil kulüp satın alıyor! İşte o takım

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Türk futboluna yatırım yapmaya hazırlanıyor. Alman Bild Gazetesi'nin gündeme getirdiği satın almanın bedeli ise 20 milyon TL olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, TFF 2. Lig'den takım satın almaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, şartların uyması halinde kulübü satın alacak.

Fenerbahçe'nin tecrübeli süper yıldızı Mesut Özil, saha dışındaki ticari yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündem olan 33 yaşındaki Mesut, Türk futboluna yatırım yapma kararı alırken, girişimlere başladı.

İstenen miktar 20 milyon TL

Alman Bild Gazetesi, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekiplerinden Çorumspor'u satın almak istediğini sayfalarına taşıdı. Çorumspor Başkanının kulüp için 1.3 milyon euro (20 milyon TL) talep ettiği ve Mesut Özil için bu parayı ödemenin çok kolay olacağı belirtildi.

Başkanın açıklamalarına yer verildi

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan'ın geçtiğimiz günlerde yerel basında yaptığı "Türkiye'de oynayan dünyaca ünlü bir futbolcu kulübü satın almakla ilgileniyor" sözlerine yer veren gazetesi, Çorumspor'un ligde 6. sırada yer aldığını sayfalarına taşıdı.

İrfan Can Kahveci aracı oldu

Çorumspor Kaptanı Umut Kaya'nın, "Kulüp için ilk temas, Mesut'un Fenerbahçe'deki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci aracılığı ile kuruldu. Başkanı arayıp detayları sorup bilgi edindi" açıklamalarını da yayınlayan gazete, görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

"Önce Çorumluları görelim"

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kulübe talipler olduğunu açıklamıştı.

Özcan açıklamasında; "Talip var ancak öncelik Çorumluların. Süper Lig takımının talip olduğu teklifini vekilimiz getirdi. Hedef bir üst lig olmalı. Dünyaca ünlü bir futbolcu talip, Süper Lig kulübü talip, büyük bir firma talip. Önce Çorumluları görelim çıksınlar onlar çıtayı yükseltsinler. Karar defterine harcanan para bağışlanacak diyerek gelecek. Görev sürecinde de borçtan sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç ticari ilişkilerinden rahatsızdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçmişte verdiği bir röportajda Mesut Özil'in ticari anlaşmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Ali Koç, "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor." diye konuşmuştu.

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