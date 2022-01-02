Türkiye 2 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 362 bin 836 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 132 milyon 215 bin 15'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 161 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre kayıplarımızın yüzde 87,2'si vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" değerlendirmesinde bulundu.