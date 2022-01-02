BIST 1.858
DOLAR 13,25
EURO 15,11
ALTIN 779,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Niğde'de 10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

NİĞDE'de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne beton bloktaki demir saplandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Abone ol

NİĞDE'de yaşayan 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

Niğde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen İsa, ameliyata alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı
Galatasaray'da 5 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor
Galatasaray'da 5 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor
Twitter aşı karşıtı politikacının hesabını kapattı
Twitter aşı karşıtı politikacının hesabını kapattı
Erzincan'da kar tatili! Vali Mehmet Makas açıkladı
Erzincan'da kar tatili! Vali Mehmet Makas açıkladı
Kartal'daki yangında şaşırtan görüntü
Kartal'daki yangında şaşırtan görüntü
Araç sahipleri dikkat! 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
Araç sahipleri dikkat! 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
Yargı yeni bölüm neden yok bitti mi bu akşam Yargı yeni bölüm kaçta?
Yargı yeni bölüm neden yok bitti mi bu akşam Yargı yeni bölüm kaçta?
Omicron için hiper bulaşıcılık uyarısı: Maskeyi bir an bile indirmeyin
Omicron için hiper bulaşıcılık uyarısı: Maskeyi bir an bile indirmeyin
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
PKK'dan Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için iletişim yasağı
PKK'dan Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için iletişim yasağı