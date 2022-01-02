Mehmet Özhaseki: Çin ile birlikte büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü belirterek, "Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kentteki restoranda düzenlenen 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2022 yılının Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirleri, çalışma koşulları ve tüketim alışkanlıkları gibi birçok alanda para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Özhaseki, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 gölgesinde sergilediği büyüme performansıyla dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme oranına değinen Özhaseki, "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1,8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde yüzde 21,7; üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ise birtakım ilkleri de gördük. Kasım ayında ABD’de enflasyonun tarihinde ilk defa yüzde 6,8'e; Avrupa ülkelerinde ise yüzde 5 ortalamaya doğru yükseldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok şükür bizde raflar boş kalmadı"

Özhaseki, Kovid-19 salgınında birçok Avrupa ülkesinde olumsuz görüntülerin yaşandığına dikkati çekti.

"Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi sonucu ABD ve Avrupa'da birçok markette raflar bomboş kaldı" diyen Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı. Çok şükür, bizde raflar boş kalmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyrukları oluşturdu. Dünyada birçok ülkede başta gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde tedarik sıkıntıları halen devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkardığı bir önemli sonuç ise AB ülkelerinde birbirlerine olan ciddi bir güven bunalımının ortaya çıkması oldu. AB ülkeleri pandemi sürecinde birbirlerinin mallarına hatta maskelerine el koydu. Genel anlamda Batı'daki mozaiğin zor zamanlarda nasıl bir ruh hali taşıdığını bir kez daha gördük."

Özhaseki, Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı şekilde yönettiğini, ihracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldiğini, 2021 yılı cari işlemler açığının 12 milyar dolar gerilediğini ve istihdam artışının pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktığını dile getirdi.