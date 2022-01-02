Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım kararını verdiği ve Türkiye'yi tercih ettiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu Kanada ve Hollanda milli takımlarında da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.