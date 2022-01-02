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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım kararını verdiği ve Türkiye'yi tercih ettiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu Kanada ve Hollanda milli takımlarında da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

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