İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Önce 'dip' yapacak sonra gram altın 1450 lira olacak!

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın tahmini geldi. 1000 lira seviyesinden 640 liraya kadar çakılan gram altın için bomba tahmin geldi. Gram altında ikinci bir dip beklediğini belirten İslam Memiş, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım" dedi.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcının yüreğine su serpen tahmin geldi. 20 Aralık'ta altın ve doların çakılacağını saatler öncesinden tahmin eden İslam Memiş, 2021’de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.

17-18 liradan dolar, 1000 liradan gram altın alanlar...

İslam Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.

Gram altında 1450 lira, gram gümüş 20 lira olacak...

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 yıl içinde altının gram fiyatında 1.450 lira Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyelerini bekliyor olacağım. Yıl içinde öngördüğüm bu rakamları zirve seviyesi olarak takip edeceğim. Kısa vadede “Hani olacaktı” diyen kaybedecek, fiyata aldırmayıp miktarını artıran kazanacak" ifadelerini kullandı.

'Hani düşecekti' diyen arkadaş sen şimdiden kaybettin

Memiş, 1450 lira tahminine gelen eleştiriler üzerine ise, “(Hani düşecekti, şimdi 1.450 lira diyorsun) diyen arkadaş, sen şimdiden kaybettin. Bu piyasada dolaşmaya, batacaksın. '2.dip sonrası' yazıyor. Okumuyor veya okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun. Boşuna heveslenme 'alım-satım yaparım para kazanırım' diye. Kaybedeceksin" uyarısı yaptı.

2022'de riski azaltın, yatırım yaparken de...

"2022’de riski azaltmak şart!" diyen İslam Memiş, "2022’de nasıl bir yol belirlemeliyiz?" sorusuna da peş peşe yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. 2022'de nasıl yatırım yapmalıyız?.. Hangi araçlara yatırım yapmalıyız?.. İşte İslam Memiş'in 2022 yılı için öngörüleri ve yatırım tavsiyeleri...

İkinci dip geldikten sonra miktarınızı artırın...

2. dip geldikten sonra yıllık olarak miktarını artırarak yola çıkan iyi bir yol belirlemiş olacak Diğer endüstriyel metaller de değer artış sürecine gireceğini öngörüyorum. Fed, $ destekleyecek eyvallah Ancak enflasyonu daha fiyatlamamış ons altın ve gümüş olduğunu unutmamak gerek

Uzun vadecilere şimdiden tebrikler

İki tür yarırımcı var; - Kısa vade oynayan - Uzun vade her fırsatta alıp bekleyen 2022’de oynayanlara kolaylıklar. Uzun vadecilere şimdiden tebrikler. 2022’de finans sistemi, ezberleri bozacak. 2021’de herkesin varlıklarını elinden sistem, 2022’de iyi oynayacak.

Tek tercih ile değil, sepet yapan kazanacak

2022’de - Fiyata değil, miktara odaklanan - Kısa vadeye değil uzun vadeye - Tek tercih ile değil, sepet yapan - Full değil, sepet yapan Kazanacak. Yabacı para birimlerinde Dolar değil GBP’yi takip edeceğim.

Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak

Metaverse ve kripto para piyasası bir gerçektir. Bunu hiç kimse inkar edemeyecek. Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak. Bence nefsimiz ile değil tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanarak olaylara yaklaşmalıyız. Zenginlik hayali değil, devrim olarak değerlendirelim.

Bahane yok, değişen bir dünya var

“Ben anlamam, işim olmaz, uğraşamam” diyenler ile “Anlamak ve araştırmak istiyorum, yeniliğe açığım” diyenlerin kaderleri, finansal piyasalarda farklı olacak. Bahane yok, değişen bir dünya var. Ya ayak uyduracağız ya da bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz.