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MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon

MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon

MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketinden ekonomideki beklentilere ilişkin çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 62'si enflasyonun son bir yılda yüzde 100 ve daha fazla arttığını söylerken, sadece yüzde 2'si enflasyonun yüzde 20 olduğunu söyledi. Ankete göre, bir yıl içerisinde halkın, hükümetin ekonomi politikasına güveni yüzde 76 azaldı...

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TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon son 19 yılın rekorunu kırarak aylık yüzde 13.58, yıllık ise yüzde 30.08 çıktı. TÜİK rakamlarına göre enflasyon Kasım'da yüzde 3.51, Ekim'de ise yüzde 2.39 artmıştı. MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketine göre ise vatandaşlar son bir yıldaki fiyat artışlarının yüzde 100 ve üzerinde zamlandığına inanıyor. 

MetroPOLL anketinde katlımcılara "2021'de enflasyon ne kadar oldu." diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 62'si son bir yılda fiyatların yüzde 100 veya daha fazla arttığını belirtirken, sadece yüzde 2'si yüzde 20 civarında artış olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 7.1'i fiyat artışlarının yüzde 25 ila 50 arasında olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 28.8'i fiyatların yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 61.5'i ise fiyat artışlarının yüzde 100 ve daha üzerinde olduğunu söyledi. 

MetroPOLL’ün düzenlediği ankette halka, ‘Geçen 1 yıl içinde hükümetin ekonomi politikasına güveniniz azaldı mı, arttı mı?’ diye soruldu. Ankete göre, geçen bir yıl içerisinde halkın yüzde 76’sının hükümetin ekonomi politikalarına güveni azaldı. Yüzde 9’unun ise güveni arttı. Yüzde 14’lük kesimin ise güveni değişmedi.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, sosyal medya hesabından paylaştığı anket sonuçlarıyla ilgili “Sadece muhalefet seçmenleri değil iktidar seçmenlerinin de önemli bir kısmının iktidarın ekonomi politikalarına güveni azalmış” dedi.

AK Parti seçmeni ekonomi için ne düşünüyor?

Öte yandan ankette bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye de soruldu. Buna göre, AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 36,4’ü ‘güvenim azaldı’ dedi. Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP seçmenin yarıdan fazlasının da iktidara güveni azaldı. CHP seçmeninin yüzde 97.4’ü ve İYİ Parti seçmeninin 92,4’ü de iktidarın ekonomi politikasına güvenmiyor.

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