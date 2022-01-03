Enflasyon açıklandı işte zamlı emekli, memur, öğretmen hemşire, polis, imam maaşları...
13.5 milyon memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı belli oldu. Enflasyon adeta patlama yaparken, maaşlara yapılacak zam oranı da yükseldi. İşte emeklilerin 2022 Ocak ayı aylıklarına yansıyacak zam ve yeni zamlı maaşları... Memurun, polisin, hemşirenin, imamın, öğretmenin, genel müdürün Ocak 2022 zamlı maaşları ne kadar oldu?..
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Böylece emekli ve memur aylıklarına gelecek enflasyon farkı zammı da arttı.
Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
En düşük memur maaşı
Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.