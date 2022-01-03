BIST 1.910
DOLAR 13,09
EURO 14,86
ALTIN 766,67
HABER /  DÜNYA

Afganistan'da kadınlara yeni yasaklar! Hamama gitmek, taksiye binmek...

Afganistan'da kadınlara yeni yasaklar! Hamama gitmek, taksiye binmek...

Taliban yönetimi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın hamamlarını kapatma kararı aldı.

Abone ol

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.

15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

Ayrıca Taliban geçici hükümeti, Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım 2021'de yayımladığı açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunuculardan tesettüre riayet etmesi istenmişti.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.

Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigara ve alkolde ÖTV artış oranı belli oldu! Dev zam yolda
Sigara ve alkolde ÖTV artış oranı belli oldu! Dev zam yolda
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yasak Elma neden yok yeni bölüm ne zaman 3 Ocak FOX yayın akışı
Yasak Elma neden yok yeni bölüm ne zaman 3 Ocak FOX yayın akışı
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan yeni model ve fiyat açıklaması küçük araçlar gelebilir
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan yeni model ve fiyat açıklaması küçük araçlar gelebilir
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok TRT 1 3 Ocak yayın akışı
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok TRT 1 3 Ocak yayın akışı
MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon
MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon
CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'derhal paylaş' çağrısı Kılıçdaroğlu girmesin diye zinciri kim taktı?
CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'derhal paylaş' çağrısı Kılıçdaroğlu girmesin diye zinciri kim taktı?
Merkez Bankası faiz indiriyor piyasada ticari faizler artışta rekor kırıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor piyasada ticari faizler artışta rekor kırıyor
20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var
20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var
Adıyaman'da kargoda çalışıyor parmaklarını görenler şaşkına dönüyor
Adıyaman'da kargoda çalışıyor parmaklarını görenler şaşkına dönüyor