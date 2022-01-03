BIST 1.907
DOLAR 13,07
EURO 14,86
ALTIN 765,22
HABER /  GÜNCEL

Yasak Elma neden yok yeni bölüm ne zaman 3 Ocak FOX yayın akışı

Yasak Elma neden yok yeni bölüm ne zaman 3 Ocak FOX yayın akışı

Pazartesi günü FOX TV ekranlarını sevilen dizi Yasak Elma'yı izlemek için açanlar dizi neden yok araştırması yapıyor. FOX TV 3 Ocak yayın akışına göre bu akşam Yasak Elma dizisi yeni bölüm yok. Yasak Elma yeni bölüm 17 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

Abone ol

Yasak Elma dizisi neden yok, bu akşam yeni bölüm yok mu araştırması seyircinin gündeminde. Ocak ayının ilk haftası birçok dizi gibi Yasak Elma dizisi de ekrana gelmeyecek. FOX TV yayın akışına göre Yasak Elma 126. yeni bölüm 17 Ocak'ta ekrana gelecek. 

Yasak Elma son bölümde neler oldu: Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaray ücret tarifesi 2022 istanbul öğrenci kaç lira oldu?
Marmaray ücret tarifesi 2022 istanbul öğrenci kaç lira oldu?
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan yeni model ve fiyat açıklaması küçük araçlar gelebilir
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan yeni model ve fiyat açıklaması küçük araçlar gelebilir
Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi: Sığınmacı severler kına yaksın
Tanju Özcan'dan 'yürütmeyi durdurma kararı' tepkisi: Sığınmacı severler kına yaksın
MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon
MetroPOLL'den dikkat çeken ekonomi anketi! İşte halkın hissettiği enflasyon
Merkez Bankası faiz indiriyor piyasada ticari faizler artışta rekor kırıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor piyasada ticari faizler artışta rekor kırıyor
20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var
20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var
Adıyaman'da kargoda çalışıyor parmaklarını görenler şaşkına dönüyor
Adıyaman'da kargoda çalışıyor parmaklarını görenler şaşkına dönüyor
TÜİK'in önünde enflasyon protestosu!
TÜİK'in önünde enflasyon protestosu!
Hangi sektör ne kadar ihracat yaptı? 2021 ihracat kalemleri açıklandı
Hangi sektör ne kadar ihracat yaptı? 2021 ihracat kalemleri açıklandı