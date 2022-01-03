Fetullah Gülen'in ömrünü uzatmak için bunu yapıyorlar!

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in 16 Kasım gecesi zehirlendiği ve öldüğü haberleri sonrası kurgu ve montaj videolarla sağlıklı olduğu görüntülerini yayınladıklarını söyleyen Bülent Orakoğlu Gülen'i yaşatabilmek için raporlara yansıyan ayrıntıları yazdı.

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OHAL Komisyonu raporlarından ilginç detaylar veren Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, FETÖ elebaşı Gülen’in ömrünü uzatabilme ümidi için kök hücre tedavisine başlanıldığı bilgisine ulaşıldığını aktardı.

Orakoğlu, "FETÖ elebaşı terörist Gülen’in ömrünü uzatmak isteyen hainlerden ‘kök hücre’ tedavisi mi?" başlığını taşıyan yazısında şunları kaydetti;

"OHAL Komisyonu’na yapılan bir başka dernek başvurusunun raporunda ise derneğin yönetim kurulu başkanının FETÖ’nün “sağlık hizmetlerinden sorumlu imamı” ve elebaşı terörist Fetullah Gülen’in özel doktoru olduğu ifade edildi. Hainlerin FETÖ elebaşı Gülen’in ömrünü uzatabilme ümidi için kök hücre tedavisine başlanıldığı bilgisine ulaşıldı.

Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda, “FETÖ’nün tıp alanındaki hainlerden oluşan mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde sözde ‘mesih’ olarak görülen örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.