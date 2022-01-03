Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubatta beni bekliyor söz verdi ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Bir iş insanının Suudi Arabistan ile ticaret anlaşması sorusuna "Şubat'ta beni bekliyor söz verdi ben de ziyaret edeceğim" diye cevapladı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğin çıkışında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda salondan ayrılırken bir iş insanının sorusuna cevap verdiği anlar kameraya yansıdı. İş insanının, 'Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum, 30 milyon dolar için ben de mücadele edeceğim.'sözleri üzerine Erdoğan şöyle yanıt verdi:

''Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım.''

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kasım ayında ekonomik anlamda birçok alanda anlaşma yaparak normalleşmenin ilk adımını atmıştı. Şimdi ise Erdoğan'ın Türkiye'ye uzun zamandır ambargo uygulayan Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olması dikkatlerden kaçmadı.