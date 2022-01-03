Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 rekor ihracat rakamlarını açıkladı: Rabbime başarı hikayeleri yazdırdığı için hamdediyorum

2021 yılı ihracat rakamları tarihi rekorla kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2021 yılı dış ticaret rakamları bilgilendirme toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 ihracat rakamlarının 32,9 oranında artışla 225 dolar 368 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan rekor rakamları "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur." diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 için ihracat hedefini de 250 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı.

Türk lirasının değerine dikkat çeken Erdoğan "TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz. TL deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. Paramız belirleyici olacak, endişe etmeyin, 2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli parayla gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Mücadele ve gayretin meyvelerini ihracatta topluyoruz. Rabbime bize böyle başarı hikayeleri yazdırdığı için hamdediyorum.

-Tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İhracat rakamlarımızı açıklamadan önce değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Her ne kadar sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden beşeri ilişkilerimize kadar her alanı etkiledi.

-Muhalefetin abuk subuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulanan en önemli faktör Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Zaman ve kaynak israfı yaşanmadan kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Ciddi hiçbir zafiyetle karşılaşmadık. Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını ortaya koyuyor. Türkiye yılı büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur.

-Ülkemiz siyasi istikrarsızlık sebebiyle uzun yıllar kriz dönemlerinde fırsat pencerelerini kullanamadı. Gazi Mustafa Kemal'in İzmir Kongresi kararları 6 yıl sürdü. Dönemin Cumhurbaşkanının anayasa kitapçığını fırlatarak tetiklediği 2001 krizinin bedeli yüz milyarlarca dolar oldu. Çalışmadan üretmeden parasına para katanların zenginleşmesini sağlıyor. Millet kaybederken krizden nemalanan seçkin azınlık servetini arttırmaya devam etti. Bunu 2002 yılında bozan biz olduk. Türkiye'nin sırrı bu büyük değişimde gizli. Türkiye krizleri fırsata çeviren bir ülke olmuştur. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği itibariyle yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli hesapları aşmıştır.

2021 rakamları: Rekor kırıldı

- 2021 toplam ihracatımız 32,9 oranında artışla 225 dolar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 6 kattan fazla arttırdık.

- İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık.

- Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi.

- En fazla ihracat artışımız ABD’ye gerçekleşti. Türkiye bunu da başardı. İhracatımızı değer bazında en çok arttırdığımız ülkelere bakacak olursak; yüzde 44,6 artışla ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 94,4 artış, Birleşik Krallığa yüzde 22 artışa ulaştık.

- Türk lirası deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. İhracatımızı milli paramız ile gerçekleştirdik.

- 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz.