Aralık 2021 enflasyonu kaç çıktı memur ve emekli zammını belirleyecek enflasyon rakamı
13.5 milyon memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zammını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon adeta patlama yaparak aylık olarak yüzde 9 yükseldi... Yıllık enflasyon ise yüzde 30'u geçti... Memur ve emeklinin alacağı zam da belli oldu.... İşte ayrıntılar...Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in verdiği rakamlara göre enflasyon Aralık ayında rekor kırarak yüzde 9 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde ... oldu.
TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artmasıyla 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıktı.
Memurlar ve emekliler şimdiden yüzde 20.42 oranında zammı cebine koydu. Gözler Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ek zamlara çevrildi.