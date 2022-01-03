Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Abdulkadir Selvi kulislerde konuşulan oranı açıkladı

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı bugün belli olması beklenirken kulislerde konuşulanları Abdulkadir Selvi aktardı. Selvi, "Asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor" dedi.

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Milyonarca memur ve emeklinin gözü kabine toplantısında olcak. 13.5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün önce saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında ardından da Kabineden çıkacak ek zam haberinde.

Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki kulislerde konuşlan oranlar ne? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında aktardı:

Refah payı

"Aslında memur sendikaları ile hükümet 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam artı son 6 aylık enflasyon oranı, ikinci yarı için de yüzde 7 zam artı ilk 6 ayın enflasyon oranında anlaşmaya varmıştı.

Ancak ekonomide yaşanan dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve fiyat artışı nedeniyle memurlarla hükümet yeniden masaya oturdu, refah payı konusunda bir anlaşmaya vardı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaları sonucunda bir uzlaşmaya varıldı. Ama asgari ücret artışında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların fiyat artışları karşısında ezilmemesi için bizzat devreye girdi. Erdoğan için önce insan...

Asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor

Bugün enflasyon oranının açıklanmasından sonra hükümet ile memur sendikaları tekrar masaya oturacaklar, yeni yılın maaş zammını belirleyecekler. Yüzde 5 artış artı enflasyon farkı artı refah payı ödenecek. Bir oran konuşulmuyor ama asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor.

Memurlar ve emekliler her şeyin fazlasını hak ediyor. Onlar o maaşlarla hem çocuk okutup hem ev geçindirecekler.