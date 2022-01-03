BIST 1.858
DOLAR 13,75
EURO 15,61
ALTIN 814,15
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Abdulkadir Selvi kulislerde konuşulan oranı açıkladı

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Abdulkadir Selvi kulislerde konuşulan oranı açıkladı

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı bugün belli olması beklenirken kulislerde konuşulanları Abdulkadir Selvi aktardı. Selvi, "Asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor" dedi.

Abone ol

Milyonarca memur ve emeklinin gözü kabine toplantısında olcak. 13.5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün önce saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında ardından da Kabineden çıkacak ek zam haberinde.

Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Peki kulislerde konuşlan oranlar ne? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında aktardı:

Refah payı 

"Aslında memur sendikaları ile hükümet 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam artı son 6 aylık enflasyon oranı, ikinci yarı için de yüzde 7 zam artı ilk 6 ayın enflasyon oranında anlaşmaya varmıştı.

Ancak ekonomide yaşanan dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve fiyat artışı nedeniyle memurlarla hükümet yeniden masaya oturdu, refah payı konusunda bir anlaşmaya vardı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaları sonucunda bir uzlaşmaya varıldı. Ama asgari ücret artışında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların fiyat artışları karşısında ezilmemesi için bizzat devreye girdi. Erdoğan için önce insan...

Asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor

Bugün enflasyon oranının açıklanmasından sonra hükümet ile memur sendikaları tekrar masaya oturacaklar, yeni yılın maaş zammını belirleyecekler. Yüzde 5 artış artı enflasyon farkı artı refah payı ödenecek. Bir oran konuşulmuyor ama asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor.

Memurlar ve emekliler her şeyin fazlasını hak ediyor. Onlar o maaşlarla hem çocuk okutup hem ev geçindirecekler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı
Foto Galeri 21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon rekor kırarak aylık yüzde 19'u aştı
ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon rekor kırarak aylık yüzde 19'u aştı
Aralık 2021 enflasyonu kaç çıktı memur ve emekli zammını belirleyecek enflasyon rakamı
Aralık 2021 enflasyonu kaç çıktı memur ve emekli zammını belirleyecek enflasyon rakamı
Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlendi Ahmet Çakar'dan şarkılı gönderme
Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlendi Ahmet Çakar'dan şarkılı gönderme
Dolar enflasyonu beklerken yükselişe geçti ve 14 liranın kapısına dayandı!
Dolar enflasyonu beklerken yükselişe geçti ve 14 liranın kapısına dayandı!
Bağkur emekli zammı 2022 kaç para oldu zamlı en düşük maaş tablosu
Bağkur emekli zammı 2022 kaç para oldu zamlı en düşük maaş tablosu
Fehmi Koru: Herkes Bahçeli'den bekliyor ben sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekliyorum
Fehmi Koru: Herkes Bahçeli'den bekliyor ben sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekliyorum
Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan görev yapacak
Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan görev yapacak
SSK emeklisi zammı 2022 tablosu kaç para olacak? En düşük SSK emeklisi maaşı
SSK emeklisi zammı 2022 tablosu kaç para olacak? En düşük SSK emeklisi maaşı
Alanya'da domuzdan kaçarken kayalıklardan yuvarlanan avcı öldü
Alanya'da domuzdan kaçarken kayalıklardan yuvarlanan avcı öldü
İstanbul'da yaşam maliyeti iki katına çıktı İBB rakamları açıkladı
İstanbul'da yaşam maliyeti iki katına çıktı İBB rakamları açıkladı