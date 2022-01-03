ENAG Aralık ayı enflasyonunu açıkladı! Enflasyon rekor kırarak aylık yüzde 19'u aştı

Enflasyon Araştırma Gurubunun (ENAG) aralık ayı enflasyonunu açıkladı. ENAG açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 82'yi aştı...

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TÜİK'in bugün açıklaması beklenen ve tartışmalı hale gelen enflasyon rakamları öncesi ENAG, Aralık ayı enflasyonunu yüzde 82.81 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanması beklenen enflasyon rakamları öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Aralık ayı enflasyon araştırma sonucunu açıkladı.

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, enflasyonun yüzde 82.81 olduğu belirtildi. Paylaşımda şöyle denildi:

"ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttı. E-TÜFE’nin 2021 yılındaki artışı ise %82.81 olarak gerçekleşti."



ENAG ve TÜİK'ten Kasım ayı enflasyon rakamları

TÜİK’in verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51 artarken yıllık artış ise yüzde 21.31 oldu.

Enflasyon Araştırma Gurubunun (ENAG) enflasyon hesaplarına göre, kasım ayı enflasyonu yüzde 9.91, yılık enflasyon ise yüzde 58.65 oldu.