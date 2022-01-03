Fehmi Koru: Herkes Bahçeli'den bekliyor ben sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekliyorum

Yeni ekonomi modelinde kur korumalı mevduat modelinin enflasyona dayalı kur modeline de dönüşebileceğini söyleyen gazeteci yazar Fehmi Koru, erken seçim tartışmasına da değinerek herkesin aksine hamleyi MHP lideri Bahçeli'den değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklediğini yazdı.

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Gazeteci Fehmi Koru, "Herkes seçim tarihinin erkene alınmasını MHP’den ve lideri Devlet Bahçeli’den bekliyor; ben ise erken seçim sürprizini, kendisini siyaseten zayıflatan süreci “Gel beraberce sistemi değiştirelim” teklifiyle başlatan MHP liderine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmasını bekliyorum" dedi.

Doların 18 liraya fırlaması sonrası hükümetin yaptığı yeni hamleleri değerlendiren Fehmi Koru, ekonomist Atilla Yeşilada'nın analizlerini referans göstererek, "Herkesin aksine, erken seçim sürprizini Erdoğan’ın MHP’ye yapacağı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

Koru, "Atilla Yeşilada iktidara ‘erken seçim’ tavsiyesinde bulunuyor. Böylece iktidar cephesi kazanırsa Cumhurbaşkanı güven tazelemiş olur, kaybederse sorunların üstesinden gelmek muhalefetin üstüne kalır görüşünde. Demokrasilerde çare tükenmiyor" dedi.

Koru'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kısa süre içerisinde birbirinden farklı tam üç ekonomik model denendi ülkemizde. ‘Kur korumalı TL modeli’ adını taşıyan sonuncu denemenin hedefi, tasarruflarını TL dışındaki finansal araçlarda değerlendiren kişilerin dövizde yatan paralarını ve altınlarını bozdurup yeni modele göre açılacak hesaplara yatırmalarını sağlamaktı.

Bu hedefe kısa sürede ulaşılabilmesi için, TL’nin dolar karşısında akıl almaz bir oranda değer kaybetmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kameralar karşısına geçtiği akşam saatlerinde yeni modeli açıklaması ve bunun ardından da TL’nin kaybettiği orandan daha fazla değer kazanması gerekiyordu.

Aynen böyle oldu.

TL bir günde yüzde 30 kayba uğrayıp ‘1 dolar = 18 TL’ gibi korkutucu bir değer kaybına uğradıktan sonra gece yarısı ‘1 dolar = 10 TL’ yüksekliğine kavuştu. Fakat beş gün sonra tablo yeniden değişti. Cuma günü piyasalar kapandığında dolar 14 TL’ye yaklaşmıştı.

Yabancı paralarda yatan tasarruflar ve yastık altındaki altınlardan yeni modele göre açılacak TL hesaplarına geçiş sınırlı kaldı.

Pek çok ekonomi uzmanı “İktidar cephesinin elinde ‘model’ adını verebileceği denenebilecek başka formül kalmadı” görüşünde.

Kendim bu konularda iddialı görüşler açıklayabilecek donanımda değilim; bu sebeple uzmanlarla konuşuyor, alternatif medyayı kullanan ekonomistlere kulak veriyorum.

Enflasyon korumalı yeni model

Atilla Yeşilada’nın söyledikleri bana makul geliyor.

O son programlarında “Hükümetin elinde son bir formül var” diyor.

Dediğine göre, kura dayalı hesapların ilgi görmemesinin sebebi enflasyon. Yani hayat pahalılığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fazla gecikmeden yeni bir millete sesleniş konuşması yapabileceğini ve bu defa ‘enflasyon korumalı TL’ formülüne uygun yeni bir modeli tanıtabileceğini söylüyor bir süredir Atilla Yeşilada.

Olur mu, olur.

Kendisine yeni sistemi tanıtıcı konuşmalar yapma görevi verildiği hemen her TV kanalına çıkarak görüş açıklamasından belli olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Göksel Aşan, dün, Japon Nikkei Asia gazetesine, “Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor” bilgisini vermiş…

Enflasyona destekli enstrüman… Bingo… Atilla Yeşilada’nın beklediği bu…

Ancak yine de bir sorun var.



