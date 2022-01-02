Yılın en başarılı siyasetçisi anketinde kıyasıya yarış var! Erdoğan'ı bakın kim takip ediyor!

Optimar Araştırma 2021 yılının "en"lerini açıkladı. Türkiye 2021 yılının en unutulmaz olayı olarak pandemi ve doların yükselişi zirvede yer alırken dış politikada ABD'de Biden dönemi ve Karabağ zaferi zihinlerde yer etti.

Anketin en çarpıcı bölümü ise siyasi gelişmelerde oldu. Yılın en çok konuşulan kişisi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci Fahrettin Koca ikinci sıradayken yılın en başarılı siyasetçilerinde liste başka bir görünüm aldı.