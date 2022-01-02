Yılın en başarılı siyasetçisi anketinde kıyasıya yarış var! Erdoğan'ı bakın kim takip ediyor!
Optimar Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği 2021 yılının 'en'leri araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı. Yılın hem en başarılı siyasetçi hem de en çok konuşulan siyasetçisi seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden isimler arasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olması dikkat çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise gerilerde yer alıyor.
Optimar Araştırma 2021 yılının "en"lerini açıkladı. Türkiye 2021 yılının en unutulmaz olayı olarak pandemi ve doların yükselişi zirvede yer alırken dış politikada ABD'de Biden dönemi ve Karabağ zaferi zihinlerde yer etti.
Anketin en çarpıcı bölümü ise siyasi gelişmelerde oldu. Yılın en çok konuşulan kişisi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci Fahrettin Koca ikinci sıradayken yılın en başarılı siyasetçilerinde liste başka bir görünüm aldı.
Optimar'ın 2021 yılında gerçekleştirdiği son Türkiye'nin Nabzı Araştırmasında katılımcılara "En"ler soruldu. 26 ilden 2526 katılımcıya göre yılın en önemli dış politika olayı ABD'de Biden döneminin başlaması oldu. Bunu Karabağ'ın işgalden kurtulması izledi.
Yılın en unutulmayan olayı pandemi olurken doların yükselmesi, Ayasofya Cami'nin açılması, kadın cinayetleri ve orman yangınları da araştırmaya katılan vatandaşların unutamadığı diğer olaylar...
2021 yılının en konuşulan kişisi
2021 yılının en çok konuşulan kişisi katılımcılara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Fahrettin Koca, Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu ise yine sıralamanın üst sıralarında yer alıyor.