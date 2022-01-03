Vakalar patladı okullar kapanıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim mesajı

OMİCRON varyantı Türkiye'de vaka sayılarında adeta patlama yaşattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vakalar patladı, bu hafta Ankara'da da patlar sonra tüm Türkiye'de" uyarısı yaptı. Gözler yüz yüze eğitimin devam edip etmemesine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tartışmalara son noktayı koydu.

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Covid-19 salgını ve yeni varyantlar yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi okulun sadece bir öğrenme ortamı olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Ağustos ayında göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milliyet'in yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusuna cevap verdi. İşte o soru ve Bakan Özer'in o cevabı:

- Yüz yüze haftada beş gün eğitimde dört ay geçti. Bir sorun da çıkmadı. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron dalgası çıktı ve yeniden uzaktan eğitim tartışmaları başladı. Bu süreci ve yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uzaktan eğitim okul ortamının alternatifi olamaz!

- Salgın nedeniyle okulun bir öğrenme ortamı olmanın ötesinde çok boyutlu anlamları olduğu ilk kez toplumun tüm kesimleri tarafından net bir şekilde görüldü. Bu nedenle uzaktan eğitim, okul ortamının kesinlikle bir alternatifi olamaz. Uzaktan eğitim sadece öğrenmeyle ilgili olağanüstü koşullarda zorunlu bir eğitim platform işlevi görür.

Uzaktan eğitim eşitsizlikleri artırdı

- Tüm dünya uzaktan eğitimin eşitsizlikleri artırdığı, bu nedenle mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği konusunda mutabık. Hal böyleyken bizim de istediğimiz yüz yüze eğitime haftada beş gün geçmek oldu. Bu nedenle okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım.

Aşı, maske, mesafe ve hijyenden başka..

- Tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin ötesinde alınabilecek bir önlem de yok. Biz de bu önlemleri süreci yürütmenin merkezine koyduk. Oldukça işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttük.

Yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil

- Yeni varyantlarda da süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda da 850 bin sınıfın çok azı (yüzde 1’in çok çok altında) vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Dolayısıyla, şu an için okullarda yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil.