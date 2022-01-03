Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlendi Ahmet Çakar'dan şarkılı gönderme

Erman Toroğlu'nun 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmesi gündem olurken aralarının açık olduğu söylenen eski hakem Ahmet Çakar, ikinci bahar şarkısıyla gönderme yaptı.

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, uzun seneler evli kaldığı eşinden ayrılıp eski avukatı Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirmişti. Cumartesi akşamı sosyal medyadan paylaşılan o fotoğrafın ardından Erman Toroğlu ve Ezgi Yavuz isimleri en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafına göndermeli paylaşım geldi.

İki eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar uzun yıllar boyu birbirleriyle rakip oldular. İkilinin aralarında iyi bir dostluk olduğu biliniyordu.

Twitter hesabından 'İkinci Bahar' şarkısının sözlerini paylaşan Ahmet Çakar'a kısa sürede bir sürü destek mesajı geldi.

Erman Toroğlu kimdir?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.