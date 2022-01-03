Dolar enflasyonu beklerken yükselişe geçti ve 14 liranın kapısına dayandı!

Bugün saat 10'00'da Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon rakamlarını bekleyen dolar güne yükselişle başladı. İşte 3 Ocak 2022 günü piyasalarda son durum...

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2021 Aralık ayının açıklanacağı yeni yılın ilk işlem gününe dolar kuru hızlı yükselişle 13,75 TL seviyesinden başladı. Euro ise yüzde 3.42 yükselişle 15,64 TL'den başladı. Dolar daha sonra 13.80 lira seviyesini, euro da 15.66 lira seviyesini geride bıraktı.

Bugün 2021 aralık ayının ve 2021 yıllık enflasyonu açıklanacak. Bugün açıklanacak olan rakamlar emekli ve memur zammı için kritik olacak.

AA Finans'ın düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı. Önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artış göstermişti.