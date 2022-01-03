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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi İSKİ duyurdu 12 saat su yok!

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi İSKİ duyurdu 12 saat su yok!

Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak. 

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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

Beyoğlu

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

Şişli

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

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