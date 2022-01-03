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Cem Küçük AK Parti'ye tepki gösterdi: Zamanlama yanlış ekim ya da kasım olmalıydı

Cem Küçük AK Parti'ye tepki gösterdi: Zamanlama yanlış ekim ya da kasım olmalıydı

Cem Küçük, yılbaşı ile beraber gelen elektrik ve doğal gaz zamlarıyla ilgili olarak "Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış, bu zam ekim ya da kasımda yapılsa tamam" görüşünü savundu. 

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük yazısında, "Şamil Tayyar’ın dediği gibi dünyanın her yerinde enerji maliyetleri ciddi arttı. Dünya bize göre daha pahalı kullanıyor. Hem de çok daha pahalı. Ama AK Parti’nin yaptığı bariz strateji hatası var. Neden mi? Bu zam ekim ya da kasımda yapılsa gene eleştirilir ama bu kadar büyük kıyamet kopmazdı. Ağustos ayından beri zamları ve hayat pahalılığını konuşuyoruz. Tabii dövizin yüksek olmasını da." yorumunu yaptı.
 
Küçük şu ifadeleri kullandı: 
 
"AK Parti iki hamleyle buna cevap verdi. Önce asgari ücreti 4.253 liraya çıkardı. Peşinden dövizi düşürdü. Psikolojik inisiyatifi de ele geçirmişti. Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış.
Dediğim gibi bu zam ekim ya da kasımda yapılsa tamam."

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