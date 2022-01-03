Bekçi maaşı 2022 zammı kaç para oldu yeni başlayan bekçi maaşı 2022 kaç para?

13.5 memur ve emekli nefesini tuttu 2022 zamlarını belirleyecek aralık ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bu sene enflasyon zammı dışında ek zam da gündemde. Emekli ve memur 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Derecesine göre bekçi maaş zammı 2022 kaç para olacak, 2022 bekçi yeni zammı tablosu. 2022'de 4 bin 118 lira maaş alan bekçilerin maaşı 5 bin 123 liraya çıkacak.

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Bugün milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını netleştirecek aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lük artış sonrası emekli ve memura maaş zammı ne kadar yapılacak sorusu gündemde. Bu sene enflasyon zammı dışında ek zam gündemde. Ek zamları da aynı gün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki derecesine göre bekçi maaş zammı 2022 kaç para oldu, en düşük bekçi maaşı kaç para oldu?

Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE'nin ortalama yüzde 9'lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

En düşük işçi emeklisi aylığı

Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı

TÜFE'nin Aralık'ta yüzde 9 artması durumunda en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 167 liradan 3 bin 877 liraya yükselecek.

En düşük esnaf emeklisi aylığı

En düşük bin 764 lira olan esnaf emeklisi aylığı ise bin 764 liradan 2 bin 124 liraya çıkacak.

Çiftçi emeklisi zamlı maaşı...

En düşük çiftçi emeklisi maaşı ise bin 664 liradan 2 bin 4 liraya çıkacak.

Enflasyon beklendiği gibi Aralık'ta yüzde 9 çıkarsa en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 440 liraya yükselecek.

4 bin 118 lira maaş alan bekçilerin maaşı 5 bin 123 liraya çıkacak.

4 bin 817 lira maaş alan imamların maaşları 5 bin 897 liraya yükselecek.

5 bin 59 lira maaşalan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek.

5 bin 292 lira maaş alan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek.

5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

7 bin 670 lira alan başkomiserin maaşı 9 bin 389 liraya yükselecek.

15 bin 400 lira maaş alan bir genel müdürün maaşı 18 bin 852 liraya yükselecek.