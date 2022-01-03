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ABD'de Pentagon'un başı Austin koronavirüse yakalandı

ABD'de Pentagon'un başı Austin koronavirüse yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin’in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

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ABD Savunma Bakanı Austin, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semtomplar gösterince test talep ettim. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara ve CDC yönergelerine uygun olarak, önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde karantinaya alacağım” dedi.

Karantina süresince yardımcısının kendisini temsil edeceğini ifade eden Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık’ta bir araya geldiğini belirtti.

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