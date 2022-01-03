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Nagehan Alçı'dan olay yazı! İBB iddianamesiyle yarın Erdoğan'a da hapis istenebilir

Nagehan Alçı'dan olay yazı! İBB iddianamesiyle yarın Erdoğan'a da hapis istenebilir

EKREM İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan terör iltisaklı kişilerle ilgili teftiş ve tartışma sürerken, savcılık DİAYDER iddianamesini tamamlayıp mahkemeye sundu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, o iddianameyi eleştirip, "Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir" iddiasında bulundu.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör teftişi' başlattı. Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye PKK, DHKP-C başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe başlatıldığı iddialarıyla ilgili tartışma alevlendi. İstanbul Başsavcılığı'nın DİAYDER iddianamesinde, İBB'de görevli gassallar da sanık olarak yer aldı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DİAYDER iddianamesiyle ilgili yeni bir tartışma başlatacak yazı kaleme aldı. "O iddianameden yola çıkarak Ekrem İmamoğlu ve İBB hadisesini değerlendirmeye başlamak istiyorum" diyen Nagehan Alçı, iddianamenin içeriğinin hukuka aykırı olduğunu belirtip şunları yazdı: 

- En baştan tavrımı koyayım… İddianamenin içeriğinde hukuka tamamen aykırı olduğu çok açık bölümler var. Kürt kimliğini ve Kürtçe dilini kriminalize eden bir zihniyeti bu iddianamede gördüm ve çok üzüldüm.

- PKK terör örgütü ile Kürt kimlik hassasiyetini özenle ayırması gerekirken ısrarla birleştiren bir arka plan var söz konusu iddianamenin kimi bölümlerinde.

"TRT Kürd ve çözüm süreci nedeniyle Erdoğan'a dava açılır'

- Çok açık söylüyorum… Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar.

- İroni yapmıyorum, durum aynen bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müebbet ile yargılanmasını isteyen iddianameyi yazabilir bu kafa.

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