Litvanya Iraklı göçmenlere bin euro verip ülkelerine geri gönderiyor

Belarus’tan Litvanya’ya giriş yapan 98 Iraklı düzensiz göçmene, Bağdat’a giden uçağa binip ülkelerine geri dönmeleri için bin euro ödendi.

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Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, bu göçmenlerin para karşılığında gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Göçmenlerin Litvanya’da kalması halinde kendilerine ne kadar mali bir yük getireceğini hesapladıklarını kaydeden Bilotaite, “Bir göçmenin bize yıllık maliyeti 11 bin euro, onlara para verip, uçaklarını ayarlayıp ülkelerine geri göndermek elbette bizim için daha karlı.” dedi.

Göç krizi başladığından bu yana Litvanya şu ana kadar Belarus’tan gelen 500’den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı etti.

Litvanya’daki göçmen ağırlama merkezlerinde 3 binin üzerinde düzensiz göçmen bulunuyor.

Litvanya, Letonya, Polonya ile birlikte AB, Belarus yönetimini düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişini planlı bir şekilde teşvik ettiği gerekçesiyle suçluyor.