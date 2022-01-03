Mühendis maaşları 2022 ocak zammı ne kadar oldu yeni tablo

13.5 memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve memur 2022 maaş zammı netleşti. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. 2022 maaş zammı sonrası *Mühendis (7/1) maaşı 6.883 liradan 8.773 liraya yükseldi. İşte 2022 mühendis ocak zammı tablosu

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Milyonlarca memurun heyecanla beklediği yıl sonu, aralık ayı enflasyon rakamları açıkladı ve memurların ilk 6 ay içinde alacakları zam oranları netleşti. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Böylece emekli ve memur aylıklarına gelecek enflasyon farkı zammı da arttı. Peki 2022 maaş zammı sonrası en düşük memur maaşı kaç para olacak, derecesine göre ocak zammı 2022 memur maaşları zam artış tablosu...

Aralık ayı enflasyonun yüzde 13.58 çıkmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere ödenecek zamlı maaşlar belli oldu.

*Mühendis (7/1) maaşı 6.883 liradan 8.773 liraya yükseldi.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu:

Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi. Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

En düşük işçi emeklisi aylığı ne kadar oldu:

Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları

*Hademelilerin maaşı 4.102 TL'den 5.228 TL'ye yükseldi.

*Mübaşirlerin maaşı 4.359 liradan 5.556 liraya yükseldi.

*Usta öğreticilerin maaşı 4.420 liradan 5.634 liaya yükseldi.

*Koruma ve güvenlik görevlisinin maaşı 4.423 liradan 5.638 liraya yükseldi.

*Memur maaşı 4.424 liradan 5.639 liraya yükseldi.

*Zabıta memurunun maaşı 4.513 liradan 5.752 liraya yükseldi.

*İtfaiyecinin maaşı 4.706 liradan 5.998 liraya yükseldi.

*Araştırmacının maaşı 4.742 liradan 6.044 liraya yükseldi.

* İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6.070 liraya yükseldi.

*Müezzin maaşı 4.762 liradan 6.070 liraya yükseldi

*Vaiz maaşı 5.016 liradan 6.393 liraya yükseldi.

*Şef maaşı 4.789 liradan 6.104 liraya yükseldi

*Hemşire (9/1) maaşı 5.237 liradan 6.675 liraya yükseldi.

*Sağlık memuru (9/1) maaşı 5.237 liradan 6.675 liraya yükseldi.

*Ebe (9/1) maaşı 5.244 liradan 6.684 liraya yükseldi.

*Orman muhafaza memuru maaşı 4.881 liradan 6.221 liraya yükseldi.

*Programcı (9/1) maaşı 5.395 liradan 6.876 liraya yükseldi.

*Öğretmen maaşı 4.941 bin liradan 6.298 yükseldi.

*Şube müdürü (7/1) maaşı 6.065 liradan 7.730 liraya yükseldi.

*Bekçi (lisans 9/1) maaşı 5.429 liradan 6.920 liraya yükseldi.

*Polis (11/1) maaşı 6.502 liradan 8.287 liraya yükseldi.

*Komiser (8/1) maaşı 6.987 liradan 8.906 liraya yükseldi.

*Başkomiser (8/1) maaşı 7.102 liradan 9.052 liraya yükseldi.

*Mühendis (7/1) maaşı 6.883 liradan 8.773 liraya yükseldi.

*Araştırma görevlisi (8/1) maaşı 7.093 liradan 9.041 liraya yükseldi.

*Müfettiş yardımcısı (9/1) maaşı 7.127 liradan 9.084 liraya yükseldi.

*Uzman yardımcısı (9/1) maaşı 7.242 liradan 9.231 liraya yükseldi.

Ek zam da bugün belli olacak

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zam çıkarsa bu aranlara ekleme yapılacak,

- Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor.