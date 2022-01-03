Kritik toplantı bugün! Memur ve emekliye ek zam bugün belli oluyor! İşte ek zam için masadaki 4 formül

13.5 milyon memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli olacak. Önce enflasyon rakamları belli olacak ardından Kabine Toplantısı'nda memur ve emekliye ek zam miktarı belirlenecek. Memur ve emekliye ek zam için masada 4 formül var. İşte masadaki ek zam formülleri...

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Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 13.5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün önce saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarında ardından da Kabineden çıkacak ek zam haberinde olacak. Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Sendikalar ek zam istedi, iktidar umut verdi

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler Kabine'de olacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan asgari ücrette yapılan yüzde 50’lik zammın ardından memur ve emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Ekonomik dalgalanma ve zamlar sonrası sendikalar hükümetten ek bir artış talep etmişti. İktidar kanadından da beklentiyi yükselten açıklamalar geldi.

Memur ve emekliye ek zam için masada 4 formül var

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sendika başkanları ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Kabine toplantısında bu talebinde gündeme gelmesi bekleniyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Ortada 4 formülün olduğu konuşuluyor. İşte 2022 emekli zammı için 4 formül.



Emekli zammı için masadaki 1. formül

SGK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon

oranında zam alacak. Bu zamma refah payı da eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilir diye konuşuluyor. Örneğin AA beklenti anketinde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30,05 çıkmıştı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ Kur emeklilerinin zam oranı yüzüde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.

En düşük maaşlar: Yıllık enflasyon formülü hayata geçerse bu oran yüzde 30.05 olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak. SSK'lılarda en düşük aylık 2000 yılından önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2 binden sonra emekli olanlarda ise 2 bin 115 liraya çıkacak.

Emekli zammı için masadaki ikinci formül

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kurlular geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 8.45 zam almıştı. Zammın yüzde 40'a tamamlanması hayata geçerse Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.

En düşük maaşlar: Bu durumda emekli maaşı ensafta 3 bin 33 lira, çiftçide 2 bin 400 lira, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 387 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 100 liraya ulaşacak.

Emekli zammı için masadaki üçüncü formül

SSK ve Bağ-Kur'lulara ek zammın seyyanen belirlenmesi halinde ise şöyle bir senaryo ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış olacak. Bu rakamın bugün netleşmesi bekleniyor.

Emekli zammı için masadaki dördüncü formül

Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olarak yapılması formülü. Düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması olarak da söylenebilir. Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da önce bin ardından da bin 500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması sözkonusu olabilecek.