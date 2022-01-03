Ocak 2022 kira artış oranı belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini duyurmasıyla Ocak 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor.

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Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ocak 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Ocak 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Ocak 2022 kira artış oranı hesaplama

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %19,60

Ocak 2022 Kira Artış Tutarı: 196 TL

Ocak 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.196 TL