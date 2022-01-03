3 Ocak 2022 altın resmen uçuşa geçti gram altın 800 lirayı aştı! Altın fiyatları için bomba rapor

Gram altın kazandırdı

Gram altın 2021 yılının başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazandırmış oldu. Gram altın seneye 454 liradan başladı. Tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyaslandığında ise yüzde 134'e yakın prim yaptığı ortaya çıkıyor.

