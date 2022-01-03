3 Ocak 2022 altın resmen uçuşa geçti gram altın 800 lirayı aştı! Altın fiyatları için bomba rapor
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolardaki yukarı yönlü hareketli birlikte altın fiyatları da yeniden yükselişti. Gram altın 3 Ocak 2022 800 lirayı aştı. İşte piyasalarda son durum...
Dolardaki yukarı yönlü harekete paralel altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 810 lira seviyesinde işlem görüyor.
3 Ocak 2022 altın fiyatları
Gram:812,97
Çeyrek:1.361,00
Yarım: 2.725,00
Cumhuriyet: 5.426,00
Gram altın kazandırdı
Gram altın 2021 yılının başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazandırmış oldu. Gram altın seneye 454 liradan başladı. Tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyaslandığında ise yüzde 134'e yakın prim yaptığı ortaya çıkıyor.
JP Morgan'dan kritik öngörü
ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayımladı.